Более сотни брестчан пришли на митинг «Нет свинцовому заводу!»

В Бресте 10 ноября проходит тематический митинг кандидата в депутаты Палаты представителей от Партии БНФ Ирины Омельянчук. Она баллотируется по Брестскому-Центральному избирательному округу № 2.

Акция в рамках предвыборной агитационной кампании Омельянчук организована на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов. Митинг начался в 12:00 исполнением песни «Жить» на музыку композитора Игоря Матвиенко с народным текстом против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

В митинге участвует около 150 человек, в том числе председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. Собравшиеся держат бело-красно-белые флаги, флаги движения «За Свободу», желтые шары и желтые флаги со словом «Жить» как символом борьбы против аккумуляторного завода.

«Я приехал в Брест, чтобы поддержать героев белорусского сопротивления, людей, которые почти выиграли битву за здоровье и безопасность проживания в Бресте, тех, кто не испугался репрессий, угроз, фальшивых уголовных дел, тех противников завода, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты или сняли с предвыборной гонки», — заявил БелаПАН Рымашевский.

Противница завода Елена Макаревич, которую не зарегистрировали кандидатом в депутаты по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3, рассказала на митинге о многочисленных нарушениях при проектировании и строительстве завода. «22 месяца мы стоим на страже закона. Мы искренне хотели помочь государственным структурам разобраться в ситуации с аккумуляторным заводом и устранить ошибки, выявленные нашими активистами. 22 месяца переписки, хождения по инстанциям показали, что ни одна госструктура не заинтересована решать вопросы по существу. На тысячи обращений мы получили тысячи отписок. Но мы не намерены останавливаться и будем добиваться окончательного закрытия завода», — подчеркнула Макаревич.

В это же время на брестской площади Ленина в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

«Сегодня на площадь пришло около 70 человек, — сообщил БелаПАН активист Дмитрий Бекалюк. — Мы обсудили последние новости, связанные с этим предприятием, и еще раз показали, что жители региона против этого опасного для жизни людей предприятия».

После этого собравшиеся приняли участие в агитационном пикете кандидата в депутаты Игоря Масловского. Областной лидер социал-демократов баллотируется в Брестском-Пограничном округе № 4. Пикет также был посвящен ситуации вокруг аккумуляторного завода.

Эту тему обудили и участники программы из серии «Дебаты-2019» сайта Naviny.by: