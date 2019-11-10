Фотофакт. В Киеве в квартиру залетели 120 летучих мышей

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Летучие мыши основали колонию на балконе для зимовки.

Волонтеры выпустили 119 животных, а одно взяли на лечение, сообщает Киевская группа спасения животных в Facebook.

«На улице Верховинной колония летучих мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяевам квартиры. С балкона изъято 120 летучих мышей, 119 из них отпущено в поисках лучшей зимовки, одна взята на лечение», — говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года сообщалось, что в Харькове в квартиру залетели 60 летучих мышей.
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Тэги: летучие мыши Город: Киев

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