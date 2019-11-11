Александр Глеб отказался рекламировать пиво

Экс-полузащитник национальной сборной Беларуси Александр Глеб считает, что не под всеми рекламными контрактами следует ставить подпись.

По мнению Глеба, то, что спортсменов часто можно увидеть в рекламе, «это нормально», так как они «медийные личности». Об этом он сказал в программе «В людях» на СТВ .

Однако, лично для него (Глеб также снимается в рекламе) на первом месте стоит совсем не цифра в графе «гонорар».

В этой связи футболист вспомнил времена, когда выступал за лондонский «Арсенал»: «Мне предлагали рекламу пива, но я отказался. В принципе, там условия были достаточно хорошие, но я отказался. Потому что все-таки спортсмен — дети смотрят, ассоциируют тебя со спортом, стремятся быть похожими на тебя. И тут реклама пива».