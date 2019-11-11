Президент Боливии подал в отставку
Эво Моралес подал в отставку с поста президента Боливии. Такое решение он прибыл на фоне обвинений в фальсификации президентских выборов.
Ранее к такому шагу главу государства призвали глава боливийской армии и шеф полиции, пишет
Моралес назвал происходящее в стране «гражданским государственным переворотом» и заявил, что уходит ради стабильности в стране.
Массовые протесты в Боливии начались после избрания Моралеса президентом 29 октября. По официальным данным он набрал 47,7%, а его ближайший соперник Карлос Меа — 36,51%.