В Москве женщина с двумя детьми выпала с девятого этажа

Следственные органы российской столицы проводят проверку по факту «падения с высоты со смертельным исходом».

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Правоохранители сообщили Агентству городских новостей «Москва», что ЧП произошло сегодня утром на улице Чичерина, 6.

Ряд телеграм-каналов сообщил, что женщина и трехлетний ребенок погибли. Двухлетний ребенок находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

На выходных сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реке Мойка был выловлен мужчина, в рюкзаке которого обнаружили пистолет и две женские руки. Позже стало известно, что им является доцент СПбГУ Олег Соколов. Во время обыска, проведенного у него дома, следователи обнаружили женское тело без рук и ног, а также отрезанную голову. Окровавленная пила находилась рядом.