Лукашенко улетает в Австрию

Начало недели Александр Лукашенко проведет в Австрии. Визит главы государства анонсировался на прошлой неделе.

По информации пресс-службы президента, официальный белорусский лидер 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры главы белорусского государства с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне.

В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате Восточного партнерства, тематика охраны окружающей среды.

Лукашенко в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Кроме того, белорусский руководитель в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

В пресс-службе канцелярии федерального президента отметили, что темами обсуждения станут политика памяти, то есть сохранение места памяти Малый Тростенец, а также вопросы двусторонних отношений.

«Также будет иметь место критический диалог по проблемному вопросу прав человека. После освобождения всех политических заключенных в Беларуси большинство санкций ЕС были отменены в 2016 году, но смертная казнь все еще существует. Австрия и ЕС призывают к отмене смертной казни», — говорится в сообщении.

Также запланировано участие белорусского официального лидера в Экономическом форуме в Федеральной экономической палате Австрии.

За 2018 год объем товарооборота Беларуси и Австрии составил 250 млн евро. За первое полугодие 2019 года экспорт из Австрии в Беларусь составил около 50 млн евро, импорт из Беларуси в Австрию — около 10 млн евро. Прирост товарооборота к аналогичному периоду прошлого года составляет 15%.

По информации посольства Беларуси в Вене, традиционными позициями белорусского экспорта в Австрию являются металлопродукция, нефтепродукты, калийные удобрения, продукция деревообработки и мебель. В поставках из Австрии преобладает инвестиционный импорт (высокотехнологичное оборудование и товарная группа производственного назначения), фармацевтическая продукция, папиросная бумага, аппаратура связи и части к ней.