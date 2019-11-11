Прокурор Минска опротестовал приговор анархисту Полиенко

Приговор активисту анархического движения Дмитрию Полиенко опротестован: соответствующий документ в Верховный суд направил прокурор Минска Александр Король.

Гособвинитель в Минском городском суде запрашивал для активиста, обвиненного по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство), шесть лет лишения свободы. Суд 25 октября приговорил анархиста к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Полиенко освободили из-под стражи в зале суда.

Анархист находится под подпиской о невыезде. Наказание ему сокращается на год по амнистии. Также ему назначено принудительное лечение от алкоголизма.

«Приговор суда является незаконным и подлежит изменению в связи с несоответствием назначенного судом тяжести преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости», — написал Полиенко на своей странице в соцсети.

По мнению активиста, суд вряд ли примет во внимание прокурорский протест.

«В таких случаях, когда прокурор просит одно, а суд дает другое (мягкий приговор), прокурор всегда выносит протест. Это нормально. Они играют шоу, показывают работу», — заявил он в комментарии БелаПАН.

Вместе с тем Полиенко не уверен, что власти оставят его в покое. «Я не могу утверждать это на сто процентов. В любой момент, если власти захотят, они снова бросят меня за решетку. Но до 2020 года, мне кажется, они не решатся на это, — отметил анархист. — В 2020 году президентские выборы. И Лукашенко не нужны новые политзаключенные, он будет надеяться на то, что Запад признает выборы свободными и демократическими. Тем более с ЕС сейчас диалог идет лучше, чем с Москвой».