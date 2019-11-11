В Минске открывается второй магазин H&M

Второй магазин H&M откроется 28 ноября в минском торгово-развлекательном центре Palazzo.

В день открытия первые 50 посетителей получат подарочные карты на 30 рублей, а следующие 100 — на 15 рублей.

Площадь H&M в ТРЦ Palazzo составит 2217 квадратных метров. На двух этажах разместятся отделы женской, мужской и детской одежды, отдел молодежной линейки Divided, ультрамодный концепт Trend, а также отделы нижнего белья, аксессуаров и обуви.

Первый магазин H&M в Минске работает в ТРЦ Galleria Minsk.