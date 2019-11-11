Редкое явление в Минске: 11 ноября Меркурий пройдет перед диском Солнца

11 ноября наблюдатели всего мира сосредоточились на уникальном астрономическом явлении — прохождении планеты Меркурий перед солнечным диском. Земляне могут увидеть это событие лишь 13 или 14 раз в столетие.

Фото astronews.ru

Транзит Меркурия — прохождение планеты между Землей и Солнцем — начинается 11 ноября в 12:35 (GMT). Эта самая маленькая и близкая к нашему светилу планета на фоне Солнца будет выглядеть крохотной черной точкой — ведь диаметр Меркурия составляет всего лишь 4800 км, в то время как диаметр Солнца — порядка 1,4 миллиона км.

Меркурий пересечет солнечный диск по диагонали слева направо и пройдет практически через центр Солнца — небесное шоу продлится пять с половиной часов. Хотя движение планеты с Земли может показаться медленным, на самом деле ее скорость составляет примерно 241 000 км/ч по отношению к Солнцу, сообщает astronews.ru.

Для Минска транзит Меркурия начнется в 15:35, когда у восточного края солнечного диска можно будет заметить «первый контакт» — вступление планеты на солнечный диск, сообщает ASTROBEL TEAM. В Беларуси можно будет наблюдать лишь первую половину транзита, так как в 17:20 Солнце в Минске зайдет за горизонт.

Сотрудники обсерватории SDO, которая занимается изучением изменений активности Солнца и его влияния на Землю, начиная с 12:00 GMT понедельника будут выкладывать снимки события. Помимо этого, будут доступны снимки, сделанные при помощи обсерватории SOHO .

Последний транзит Меркурия по солнечному диску состоялся в 2016 году, следующий ожидается не ранее 2032 года.

В случае хороших погодных условий для астрономических наблюдений, транзит можно будет увидеть в восточной части США и Канаде, а также во всей Центральной и Южной Америке. Оставшаяся часть Северной Америки, Европа и Африка смогут увидеть лишь часть события.

Для наблюдений явления необходим телескоп или бинокль с фильтрами для защиты глаз от солнечного света.