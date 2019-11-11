Ночью в Беларуси будет до -4°С
Ближайшей ночью в Беларуси существенно снизится температура воздуха.
Как сообщили в Белгидромете, во вторник погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления.
Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром в некоторых районах сгустится туман. Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью слабый, днем умеренный до порывистого.
Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- ночью -1..+4°С (при прояснениях -2..-4°С);
- днем +6..+12°С.
Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.