Ночью в Беларуси будет до -4°С

Ближайшей ночью в Беларуси существенно снизится температура воздуха.

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Как сообщили в Белгидромете, во вторник погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром в некоторых районах сгустится туман. Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью слабый, днем умеренный до порывистого.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

ночью -1..+4°С (при прояснениях -2..-4°С);

днем +6..+12°С.

Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.