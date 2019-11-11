Николай Улахович: «Я вообще против принятия новых законов»

Провластный кандидат привел США в качестве примера того, как должны работать законы.

Проблема в Беларуси – не в принятии новых законов, а в исполнении уже принятых. Такое мнение высказал председатель Белорусской патриатической партии Николай Улахович, выступая на дебатах кандидатов в Палату представителей, организованных сайтом Naviny.by.

«Я вообще против того, чтобы принимать новые законы. У нас сейчас законы имеют по 128 дополнений и изменений. Вы не представляете, насколько мы законом сузили жизнь. Там же человеку дышать негде! Закон должен работать 20, 30 лет или даже 200, как в Соединенных Штатах! А не так что год поработал – и новый закон! Не надо принимать новые законы – давайте те, которые напринимали уже, выполним», – заявил Улахович.

Действующий депутат Палаты представителей Национального собрания вновь выдвигается по Сеницкому избирательному округу №76. Во время дебатов он рассказал своим оппонентам о реалиях работы парламента в Беларуси:

«Все равно вы законы писать, господа будущие депутаты, не будете! Потому что есть министерства и ведомства, которые принесут вам материалы, а вы будете участвовать в рабочих группах. Но если вы не специалист, а будете сидеть там и изображать профессионала, то так мне не надо. Я против такого!».

Полную версию дебатов на тему экономического развития регионов и экологии можно посмотреть здесь. Смотрите также дебаты кандидатов на темы развития политической системы Беларуси и защиты суверенитета страны: