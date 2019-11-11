Какие задачи Мархель ставит на матчи с Германией и Черногорией

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу рассказал, кто будет готовиться к поединкам с Германией и Черногорией.

Фото пресс-службы АБФФ

Предстоящий отборочный матч футбольного чемпионата Европы 2020 года с Германией не повод вспоминать о войне, заявил главный тренер белорусской сборной Михаил Мархель на пресс-конференции в Минске 11 ноября.

«Да, я в принципе считаю, что время прошло и идеология поменялась, — заявил Мархель, отвечая на вопрос БелаПАН, свободен ли он от воинствующих идеологических установок, которые порой присутствуют в других видах спорта, в частности хоккее. — И ребята… наверное, уже поколение такое, что они не совсем понимают, о чем речь. Если мы как бы при Советском Союзе воспитывались, мы четко, твердо знали, что это такое, для чего и как это все было, и деды, прадеды, и все это, родина, страна... Здесь немножко, я думаю, это будет, наверное, неуместно».

«Тем более я знаю отношение немцев не понаслышке, потому что у меня дочка живет в Германии, и я общаюсь, разговариваю с ней и с простыми немцами. Нет такого повода, чтобы вспоминать это. Им вспоминать это тоже не очень приятно», — сказал тренер.

Матч Германия — Беларусь пройдет 16 ноября в Мёнхенгладбахе и станет для команды гостей последним в этой квалификации.

«Такие игры остаются в памяти на всю жизнь как у футболистов, так и у тренеров, поэтому присутствует определенное волнение, — отметил Мархель. — Думаю, что в процессе работы мы должны с этим справиться. Ответственная игра, заключительная, подводит итог нашему выступлению в отборочном цикле. Хотелось бы завершить на мажорной ноте этот турнир, чтобы в будущее смотреть с оптимизмом».

Мархель рассчитывает на 23 футболистов: вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Сергей Черник, Антон Чичкан (оба — БАТЭ);

защитники: Александр Мартынович («Краснодар»), Денис Поляков («Урал»), Олег Веретило, Александр Павловец (оба — «Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик, Александр Сачивко (оба — «Шахтер»), Никита Наумов («Жетысу»), Николай Золотов («Витебск»), Дмитрий Бессмертный (БАТЭ);

полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ), Юрий Ковалев («Шахтер»), Иван Маевский («Астана»), Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ»);

нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ), Виталий Лисакович («Вараждин»).

«Хотелось бы показать достойную игру. Конечно же, и результат важен, но в большей степени мы надеемся на хорошую, добротную игру с нашей стороны. Мы понимаем, что это топовый соперник, которому тоже надо выигрывать. Нам будет тяжело, но смотрим с оптимизмом… Прежде всего должна быть дисциплина. В моем понимании в этой игре она будет многое решать… Естественно, обороняться всю игру будет очень тяжело. Надо выходить в атаку, отодвигать игру от своих ворот. Мы будем стремиться наработать это на тренировках и продемонстрировать в игре… Настраиваемся не уступать, будем делать все возможное и невозможное», — сказал тренер.

Встреча соперников в Борисове 8 июня завершилась победой сборной Германии — 2:0. Тогда командой хозяев руководил Игорь Криушенко.

«После домашнего матча прошло достаточно времени, немцы поменяли тактическую схему — мы так предполагаем, во всяком случае. Это была хорошая пища для размышлений... Много было моментов и хороших в этой игре, поэтому в большей степени будем ориентировать на позитив. Есть моменты, которые нужно исправлять и не допускать в следующей игре”, — отметил Мархель.

Он признал, что избавиться от излишнего почитания топ-соперника тяжело. «Наверное, черта менталитета у нас такая есть: пока нас к стенке не припрут, нам тяжело что-то… Как показывает практика, когда прижимает, мы способны на многое. Поэтому мы постараемся в своей работе, и прежде всего в разговорах с ребятами, чтобы они адаптировались к этой обстановке. У нас немало ребят опытных, но они должны вот эти как бы вот флюиды передавать остальным», — заявил тренер.

Как положительный для сборной Мархель расценил тот факт, что во внутреннем чемпионате до сих пор не решена судьба золотых медалей, которые оспаривают брестское «Динамо» и борисовский БАТЭ: «То, что не решилась судьба золотых медалей, нам немножко и на руку. Это психология человеческая. Поймите правильно, когда команда добивается цели, то настроение немножко, так скажем, нерабочее… Я думаю, что ребята будут держать себя в нормальном спортивном тонусе. И в эмоциональном плане им будет легче: борисовчане понимают, что шанс еще есть, а брестчане — что сезон еще не закончился».

Положение команд в отборочной группе С:

Голландия — 15 очков (6 игр; разница мячей 19-7), Германия — 15 (6; 20-6), Северная Ирландия — 12 (6; 8-7), Беларусь — 4 (7; 4-12), Эстония — 1 (7; 2-21).

Две лучшие команды группы выйдут в финальную часть Евро-2020.

Согласно календарю последний тур в группе 19 ноября белорусская сборная пропускает. В этот день она проведет выездной спарринг с Черногорией. Этот матч Мархель рассматривает как важнейший этап подготовки к мартовскому плей-офф Лиги наций, где разыгрывается путевка в финальную часть чемпионата Европы. «В матче с Черногорией нужно посмотреть ребят, которые не будут задействованы в Германии, где из 23 человек на поле смогут выйти только 14. Другой возможности в этом году уже не будет», — сказал тренер.

По его словам, ведутся переговоры об организации сбора в феврале следующего года и проведении двух товарищеских игр на выезде. «Надеемся на понимание клубов, которые позволят нам собраться. Этот сбор нам очень нужен для подготовки», — заявил Мархель.

Встречи пройдут: