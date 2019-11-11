Власти отдали под застройку последнюю сторону заказника «Лебяжий»

/ Общество
Просмотров: 178

Городские власти решили выделить под строительство жилья повышенной комфортности территорию вдоль МКАД между пр. Победителей и рынком «Ждановичи».

Источник: realt.by

В телеграм-канале «Минск: какие люди — такой и город» опубликовали документы за подписью председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, подтверждающие информацию о проекте изменения границ заказника «Лебяжий». Планируется, что со стороны МКАД появится жилой комплекс повышенной комфортности, где дома будут максимум в девять этажей.

В документе указаны обоснования необходимости застройки данной территории, одно из которых гласит: «Предварительные проработки по освоению земельного участка на пересечении ул. Тимирязева — МКАД ориентировочной площадью 25,5 га указывают на принципиальную возможность его более эффективного использования».


В заказнике «Лебяжий» расставили красные флажки для строителей

Кроме жилых домов на указанной территории хотят построить многофункциональный семейный культурно-развлекательный центр «Детский мир», тематический парк экологической направленности с выходом на экологические тропы, погулочный парк с физкультурно-оздоровительными и детскими площадками.

Получается, что заказник будет застроен со всех сторон.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Лебяжий заказник Лебяжий пруд Лебяжий Тапас Ждановичи Олимпик-Парк Персона: Анатолий Сивак Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В заказнике «Лебяжий» расставили красные флажки для строителей

В заказнике «Лебяжий» расставили красные флажки для строителей

Ресторан возле заказника «Лебяжий» почти готов. Его строят вопреки букве закона

Ресторан возле заказника «Лебяжий» почти готов. Его строят вопреки букве закона

В Минске открыли бизнес-центр Futuris с самым большим в стране медиа-фасадом

В Минске открыли бизнес-центр Futuris с самым большим в стране медиа-фасадом

На берегу пруда в заказнике «Лебяжий» строят ресторан?

На берегу пруда в заказнике «Лебяжий» строят ресторан?