Власти отдали под застройку последнюю сторону заказника «Лебяжий»
Городские власти решили выделить под строительство жилья повышенной комфортности территорию вдоль МКАД между пр. Победителей и рынком «Ждановичи».
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В документе указаны обоснования необходимости застройки данной территории, одно из которых гласит: «Предварительные проработки по освоению земельного участка на пересечении ул. Тимирязева — МКАД ориентировочной площадью 25,5 га указывают на принципиальную возможность его более эффективного использования».
Кроме жилых домов на указанной территории хотят построить многофункциональный семейный культурно-развлекательный центр «Детский мир», тематический парк экологической направленности с выходом на экологические тропы, погулочный парк с физкультурно-оздоровительными и детскими площадками.
Получается, что заказник будет застроен со всех сторон.