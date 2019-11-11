Власти отдали под застройку последнюю сторону заказника «Лебяжий»

Городские власти решили выделить под строительство жилья повышенной комфортности территорию вдоль МКАД между пр. Победителей и рынком «Ждановичи».

Источник: realt.by

В телеграм-канале «Минск: какие люди — такой и город» опубликовали документы за подписью председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, подтверждающие информацию о проекте изменения границ заказника «Лебяжий». Планируется, что со стороны МКАД появится жилой комплекс повышенной комфортности, где дома будут максимум в девять этажей.

В документе указаны обоснования необходимости застройки данной территории, одно из которых гласит: «Предварительные проработки по освоению земельного участка на пересечении ул. Тимирязева — МКАД ориентировочной площадью 25,5 га указывают на принципиальную возможность его более эффективного использования».

Кроме жилых домов на указанной территории хотят построить многофункциональный семейный культурно-развлекательный центр «Детский мир», тематический парк экологической направленности с выходом на экологические тропы, погулочный парк с физкультурно-оздоровительными и детскими площадками.

Получается, что заказник будет застроен со всех сторон.