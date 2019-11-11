Фотофакт. «Тапас» упростил фасад жилой высотки напротив «Ренессанса»

Ранее на этой площадке строить жилую высотку планировала другая компания. Позже она вошла в группу компаний «Тапас».

Прошлый проект (слева) и упрощенный

В жилом доме MOD house будет 23 этажа. На них разместится 96 квартир. Здание будет дополнено подземным паркингом на 112 мест, закрытой детской площадкой. Также к жилой высотке будет примыкать административная часть здания, передает minsknews.by .

«Ранее было другое фасадное решение, но мы его пересмотрели, — уточнил заместитель управляющего группы компаний Николай Требенок. — Планируется сделать панорамное остекление фасада с двух сторон. Не исключено, что добавится контурная архитектурная подсветка здания».

Через два года здание будет возведено.