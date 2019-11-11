Покупка госсобственности: в Беларуси снижают требования к инвесторам

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15 ноября вступает в силу постановление Государственного комитета по имуществу Беларуси о порядке расчета платежей при рассрочке оплаты государственного имущества. В документе пересмотрены условия продажи и снижены требования к покупателям.

Фото conicontraining.com

Изменения вводятся для того, чтобы повысить заинтересованность потенциальных инвесторов в покупке госимущества. В частности, для уменьшения финансовой нагрузки на покупателей размер первоначального платежа снижен с 30% до 20%.

По данным комитета, с января по октябрь в Минске продано 15 неиспользуемых объектов госсобственности на 2,9 млн рублей. Минскгоримущество планирует провести дополнительные торги для продажи неиспользуемых объектов.


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В частности, уже запланировано проведение еще шести торгов, в том числе двух торгов с понижением на 20%, одних — с понижением на 50% и одних — с понижением на 80%, сообщает БелаПАН.

Ранее Госкомитет сообщал, что в госсобственности находится около 118 млн квадратных метров зданий, сооружений и изолированных помещений. К неиспользуемому имуществу относится около 2 млн квадратных метров недвижимости.

В основном, в список неиспользуемого госимущества входят бывшие школы, больницы, объекты бывших военных городков. Производственных и административных зданий — около 20%, преимущественно это расположенные на селе объекты коммунального хозяйства.


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По словам председателя Госкомимущества Андрея Гаева, такие объекты тяжело продаются в силу специфики. Например, это могут быть многоэтажные или подземные объекты, расположенные вдалеке от транспортных развязок либо в лесу, где они не сразу либо вообще не могут быть задействованы в хозяйственном обороте. Он отмечал, что такое имущество требует перепрофилирования либо сноса, а это немалые затраты, непосильные для многих предприятий.  

Чтобы простимулировать покупку госсобственности, комитет предлагает предоставить возможность продажи недвижимого имущества на аукционе с установлением начальной цены, равной одной базовой величине.

Первый вице-премьер Александр Турчин ранее заявлял, что в Беларуси следует на законодательном уровне выработать механизм, который позволял бы предпринимателям реально выкупать у государства арендуемые здания и сооружения.

Сюжет: Бизнес в Беларуси
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Тэги: госимущество продажа госимущества Персона: Андрей Гаев

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