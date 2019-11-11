Минск занял первое место в рейтинге городов Беларуси
«Цэнтр новых iдэй» подготовил новый рейтинг белорусских городов за 2019 год в пяти измерениях. Анализу подверглись двадцать показателей, из которых пять основных — это демографическая устойчивость, состояние экономики, уровень жизни, прозрачность руководства, туристическая привлекательность.
Минск занял
На втором месте рейтинга находится Гродно (73,4 балла), на третьем — Брест (62,4 балла), на четвертом — Солигорск (56 баллов), на пятом — Витебск (55,9 баллов).