Минск занял первое место в рейтинге городов Беларуси

/ Общество
Просмотров: 64

«Цэнтр новых iдэй» подготовил новый рейтинг белорусских городов за 2019 год в пяти измерениях. Анализу подверглись двадцать показателей, из которых пять основных — это демографическая устойчивость, состояние экономики, уровень жизни, прозрачность руководства, туристическая привлекательность.

Минск занял первое место — 82,2 балла, — в общем рейтинге, в который вошли белорусские города с численностью жителей более 50 000 человек. Именно такой выбор сделали авторы исследования, учитывая, какую важную роль играют эти города в политической и экономической жизни страны.

На втором месте рейтинга находится Гродно (73,4 балла), на третьем — Брест (62,4 балла), на четвертом — Солигорск (56 баллов), на пятом — Витебск (55,9 баллов).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: рейтинг городов Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Минск вошел в тройку «самых грязных» городов Беларуси

Минск вошел в тройку «самых грязных» городов Беларуси

Лучшим городом по качеству жизни оказалась Вена

Лучшим городом по качеству жизни оказалась Вена

Названы лучшие города для встречи Нового года

Названы лучшие города для встречи Нового года

Самый дорогой проезд — в Венеции

Самый дорогой проезд — в Венеции