Минск занял первое место в рейтинге городов Беларуси

«Цэнтр новых iдэй» подготовил новый рейтинг белорусских городов за 2019 год в пяти измерениях. Анализу подверглись двадцать показателей, из которых пять основных — это демографическая устойчивость, состояние экономики, уровень жизни, прозрачность руководства, туристическая привлекательность.

Минск занял первое место — 82,2 балла, — в общем рейтинге , в который вошли белорусские города с численностью жителей более 50 000 человек. Именно такой выбор сделали авторы исследования, учитывая, какую важную роль играют эти города в политической и экономической жизни страны.

На втором месте рейтинга находится Гродно (73,4 балла), на третьем — Брест (62,4 балла), на четвертом — Солигорск (56 баллов), на пятом — Витебск (55,9 баллов).