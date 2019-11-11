Исповедь доцента Соколова в суде: любимая стала существом из страшной сказки
Видеозапись выступления подозреваемого в суде
Олег Соколов утверждает, что девушка угрожала ему ножом.
Ранее Naviny.by сообщали, что Октябрьский районный суд Петербурга арестовал доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве молодой девушки, с которой он сожительствовал.
Пофессор обвинял девушку в том, что она стала проявлять агрессию к его детям. «Мы любили друг друга очень сильно и планировали, что поженимся. Но в последнее время стало происходить что‐то странное, при упоминании моих детей она стала беситься», — сказал Олег Соколов про Анастасию Ещенко.
Во время обыска дома у профессора следователи обнаружили женское тело без рук и ног, а также отрезанную голову. Окровавленная пила находилась рядом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как Олега Соколова с двумя женскими руками в рюкзаке достали из воды возле набережной реки Мойки.