Родственники Асада купили 19 элитных квартир в Москве

Родственники президента Сирии Башара Асада купили минимум 19 квартир в жилых комплексах на территории Москва-Сити за 40 миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании Global Witness и Financial Times.

По данным расследования, квартиры в Москва-Сити с 2013 года приобретали члены семьи дяди Башара Асада по материнской линии — Мохаммада Махлуфа. 13 объектов находятся в личной собственности двоюродного брата президента Сирии Хафиза Махлуфа (его обвиняли в пытках в Сирии) или в собственности подконтрольных ему компаний. Двумя элитными квартирами владеет жена другого двоюродного брата Асада — влиятельного сирийского бизнесмена Рами Махлуфа. Еще три объекта в московских небоскребах купили трое других братьев Махлуфами.

При этом для покупки недвижимости как правило использовались офшорные компании, которые зарегистрированы в Ливане.

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле ничего не знают об этих покупках и им «не должно быть это известно».

«Россия — это абсолютно свободный рынок, очень много как граждан (РФ), так и граждан других стран покупают здесь объекты недвижимости. Это нормальная широко распространенная практика», — сказал он.