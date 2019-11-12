Установлен водитель, который на «зебре» сбил подростка и скрылся

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Правоохранители установили личность водителя, который вечером десятого ноября сбил на улице Карла Маркса в Орше 16-летнего подростка.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован в Витебскую облбольницу.

В ходе расследования ДТП милиционеры установили марку автомобиля и личность нарушителя. Им оказался 52-летний житель Орши — ему грозит штраф до 25 базовых величин и лишение прав на два года.

Как сообщалось ранее, в Петриковском районе пьяный бесправник едва не угробил 10-летнюю дочь.
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Тэги: ДТП скрылся с места ДТП Город: Орша

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