Установлен водитель, который на «зебре» сбил подростка и скрылся

Правоохранители установили личность водителя, который вечером десятого ноября сбил на улице Карла Маркса в Орше 16-летнего подростка.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован в Витебскую облбольницу.

В ходе расследования ДТП милиционеры установили марку автомобиля и личность нарушителя. Им оказался 52-летний житель Орши — ему грозит штраф до 25 базовых величин и лишение прав на два года.

Как сообщалось ранее, в Петриковском районе пьяный бесправник едва не угробил 10-летнюю дочь.