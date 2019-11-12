В Мозыре окружком откорректировал информматериалы кандидата от Партии БНФ

Окружная избирательная комиссия Мозырского округа №42 при выпуске информационных материалов о кандидатах скорректировала сведения о Михаиле Бондаренко, который баллотируется от Партии БНФ. Об этом говорится в жалобе, которую кандидат направил в окружком.

Как считает Бонадренко, нарушены не только его права как кандидата, но и права избирателей на получение достоверной информации о кандидатах.

В жалобе Бондаренко написал, что в информации по его кандидатуре не было указано, от какой партии он выдвинут (в информационных материалах о других кандидатах это указано), нет информации о месте работы, на фото комиссия убрала фон — бело-красно-белый, и изменила текст. «Не указали место работы, как будто я тунеядец, не указали партийность, и плюс из текста выбросили, что я представляю кампанию «Европейская Беларусь», – заметил кандидат в комментарии БелаПАН.

Бондаренко напомнил в жалобе, что кандидаты, согласно законодательству, находятся в равных правовых условиях, и окружная комиссия обязана контролировать это. Информационные листовки должны быть объективными и достоверными, в них не должно отдаваться предпочтение отдельным кандидатам.

Кандидат просил комиссию разместить достоверную информацию с его биографическими данными, фото на бело-красно-белом фоне и его мнение, обращенное к избирателям, в местной газете «Жыццё Палесся».

«Все кандидаты выдвинуты и зарегистрированы от политических партий. И в троих кандидатов это отмечено в листовках. Кроме кандидата от БНФ. Он, так сказать, «непорочно зарегистрирован». И текст его обращения к избирателям «кастрировали», – прокомментировал БелаПАН наблюдатель Владимир Телепун.

11 ноября он принял участие в рассмотрении данной жалобы в окружной комиссии. «Председатель комиссии утверждал, что текст в листовке такой, какой представил кандидат. Бело-красно-белый фон убрали, чтобы якобы был одинаковый фон у всех кандидатов. Этими действиями они не только нарушили права кандидата, но и избирателей ввели в заблуждение. Я считаю, что это некомпетентность сотрудников комиссии», – добавил Телепун.