Минимальная зарплата и денежные доходы за октябрь индексироваться не будут

Минимальная зарплата и денежные доходы за октябрь в Беларуси индексироваться не будут.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты, это связано с тем, что инфляция не превысила 5-процентного порога к январю.

Кроме того, не превышен 5-процентный порог к сентябрю, когда были пересмотрены денежные доходы, получаемые из бюджетных источников в зависимости от изменений размеров тарифной ставки первого разряда для бюджетников.

Как сообщалось, минимальная заработная плата 1 января 2019 года установлена в 330 рублей. В 2017 и 2018 годах из-за низкой инфляции она ни разу не индексировалась.

Как отметило Минтруда, населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).