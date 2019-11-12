Минимальная зарплата и денежные доходы за октябрь индексироваться не будут
Минимальная зарплата и денежные доходы за октябрь в Беларуси индексироваться не будут.
Как сообщает Министерство труда и социальной защиты, это связано с тем, что инфляция не превысила 5-процентного порога к январю.
Кроме того, не превышен 5-процентный порог к сентябрю, когда были пересмотрены денежные доходы, получаемые из бюджетных источников в зависимости от изменений размеров тарифной ставки первого разряда для бюджетников.
Как сообщалось, минимальная заработная плата 1 января 2019 года установлена в 330 рублей. В 2017 и 2018 годах из-за низкой инфляции она ни разу не индексировалась.
Как отметило Минтруда, населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).