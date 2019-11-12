Запрет цирков с животными: в Беларуси собирают подписи
Волонтерская инициатива Animal Ark запустила интернет-петицию за запрет использования животных в цирковых представлениях.
Петицию можно подписать на сайте «
Наталья Смаль, основатель волонтерской инициативы Animal Ark, отмечает, что более 45 стран в мире выступают за полный или частичный запрет использования диких животных в цирках,
«Судьба циркового животного – жестокая дрессировка, жизнь в тесной клетке, голод, зачастую животных накачивают психотропными веществами, постоянные переезды и репетиции – это индустрия насилия. Ни одно животное не пришло в цирк добровольно. Запрет на использование животных в цирках должен стать нашим общим успехом», — подчеркнула волонтер.
Обращение планируется направить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
В тексте
1. Условия, в которых содержатся животные, транспортировка не совместимы и не пригодны, учитывая их естественную среду обитания. Шум, свет и вибрации постоянных переездов и репетиций, клетки — всё это вызывает стресс и нестабильное самочувствие животного. Во время гастролей животные вынуждены сутками находиться в тёмных, тесных и душных вагонах, где, кстати, большинство из них проводят всю жизнь в «свободное» от репетиций время.
2. Все трюки, которые заставляют выполнять животных поневоле, для них противоестественны. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров.
3. Замкнутые пространства. Невозможность создать условия для полноценной ветеринарной помощи и отсутствие санитарных условий увеличивает риск заболеваний, стресс и недолжное содержание приводит к смерти животного.
4. На представлении не берут во внимание самочувствие животных и состояние их здоровья. Если «артист» ранен или болен, он продолжает выступление. Например, лошадь с пораненной ногой пришпоривают как можно сильнее и гонят по манежу с такой скоростью, чтобы не было заметно, как она хромает.
5. Есть нескончаемое количество случаев, когда измученные животные убегают из цирка и погибают за их пределами от принесённых им страданий и увечий.
6. На просторах Интернета достаточно разоблачающие видео и массовых акций протеста. Доказательства, которые может посмотреть каждый, но не каждый готов увидеть эти жестокие кадры издевательства и садизма.
В мире цирки с животными изгоняются и прекращают своё существование. В Европе практически не осталось цирков с животными. Каждый год список стран увеличивается. Беларусь должна стоять рядом с ними.
Цирки с животными – пережиток прошлого, уходящий корнями в Древний Рим, «славный» гладиаторскими боями, массовыми затравливаниями животных и людей на аренах на потеху кровожадной толпе.
«Никогда я не был так подавлен и потрясён людским жестокосердием, как среди весёлой, хохочущей, рукоплещущей толпы, глазеющей на дрессированных животных», — пишет Джек Лондон в книге «Майкл, брат Джерри».
Мы за современную Беларусь. Не будьте равнодушными, помогите животным, помогите будущему без боли!
Таким образом, просим ограничить на территории Республики Беларусь деятельность цирков, использующих в своих представлениях, аттракционах животных.