Запрет цирков с животными: в Беларуси собирают подписи

Волонтерская инициатива Animal Ark запустила интернет-петицию за запрет использования животных в цирковых представлениях.

Фото petitions.by

Петицию можно подписать на сайте « Удобный город ».

Наталья Смаль, основатель волонтерской инициативы Animal Ark, отмечает, что более 45 стран в мире выступают за полный или частичный запрет использования диких животных в цирках, сообщает 1reg.by.

«Судьба циркового животного – жестокая дрессировка, жизнь в тесной клетке, голод, зачастую животных накачивают психотропными веществами, постоянные переезды и репетиции – это индустрия насилия. Ни одно животное не пришло в цирк добровольно. Запрет на использование животных в цирках должен стать нашим общим успехом», — подчеркнула волонтер.

Обращение планируется направить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Фото vita.org.ru

В тексте петиции говорится:

1. Условия, в которых содержатся животные, транспортировка не совместимы и не пригодны, учитывая их естественную среду обитания. Шум, свет и вибрации постоянных переездов и репетиций, клетки — всё это вызывает стресс и нестабильное самочувствие животного. Во время гастролей животные вынуждены сутками находиться в тёмных, тесных и душных вагонах, где, кстати, большинство из них проводят всю жизнь в «свободное» от репетиций время.

2. Все трюки, которые заставляют выполнять животных поневоле, для них противоестественны. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров.

3. Замкнутые пространства. Невозможность создать условия для полноценной ветеринарной помощи и отсутствие санитарных условий увеличивает риск заболеваний, стресс и недолжное содержание приводит к смерти животного.

4. На представлении не берут во внимание самочувствие животных и состояние их здоровья. Если «артист» ранен или болен, он продолжает выступление. Например, лошадь с пораненной ногой пришпоривают как можно сильнее и гонят по манежу с такой скоростью, чтобы не было заметно, как она хромает.

5. Есть нескончаемое количество случаев, когда измученные животные убегают из цирка и погибают за их пределами от принесённых им страданий и увечий.

6. На просторах Интернета достаточно разоблачающие видео и массовых акций протеста. Доказательства, которые может посмотреть каждый, но не каждый готов увидеть эти жестокие кадры издевательства и садизма.

В мире цирки с животными изгоняются и прекращают своё существование. В Европе практически не осталось цирков с животными. Каждый год список стран увеличивается. Беларусь должна стоять рядом с ними.

Цирки с животными – пережиток прошлого, уходящий корнями в Древний Рим, «славный» гладиаторскими боями, массовыми затравливаниями животных и людей на аренах на потеху кровожадной толпе.

«Никогда я не был так подавлен и потрясён людским жестокосердием, как среди весёлой, хохочущей, рукоплещущей толпы, глазеющей на дрессированных животных», — пишет Джек Лондон в книге «Майкл, брат Джерри».

Мы за современную Беларусь. Не будьте равнодушными, помогите животным, помогите будущему без боли!

Таким образом, просим ограничить на территории Республики Беларусь деятельность цирков, использующих в своих представлениях, аттракционах животных.