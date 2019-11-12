Ермошина: мне не нравится, что стало меньше кандидатов в депутаты

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина недовольна сокращением числа кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Как заявила она журналистам 12 ноября, «мне не нравится, что в отношении тринадцати кандидатов в депутаты отменены решения о регистрации окружными и областными избирательными комиссиями. Нет, скажем, о двенадцати речь может идти, потому что одно [решение] отменили по инициативе Центральной комиссии — в отношении студента, который проживает в Польше. Также мне не очень нравится, конечно, что 33 кандидата сняли свои кандидатуры сами, добровольно».

По ее словам, на сегодняшний день осталось 516 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Изначально в этом статусе было зарегистрировано 560 человек.

Председатель ЦИК также спрогнозировала активность избирателей на досрочном голосовании, которое началось 12 ноября.

«Явку избирателей предсказать трудно, но, я думаю, что досрочное голосование будет более активным в силу того, что на этой неделе мы работаем с одним выходным. Эта суббота будет рабочим днем, и, думаю, избиратели воспользуются возможностью, чтобы проголосовать досрочно и освободить единственный выходной. Это мой личный прогноз», — сказала Ермошина.

«С учетом того что у нас большое количество кандидатов, нет ни одного безальтернативного округа, уверена, что у избирателей есть интерес к выборам и они на них придут», — добавила она.

Сама Ермошина тоже собирается проголосовать досрочно — 14 ноября.

Выборы в Палату представителей Национального собрания пройдут 17 ноября.