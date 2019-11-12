Кричевский Майк Тайсон откусил ухо знакомому

В деревне Свадковичи Кричевского района компания молодых людей в частном доме распивала спиртное. Ночью случился страшный инцидент.

Фото СК РБ

18-летний парень проснулся ночью от острой боли и обнаружил, что его 20-летний знакомый в состоянии алкогольного опьянения откусил ему часть правого уха.

Девушка, которая также отдыхала в компании, оказала потерпевшему первую помощь, а хозяин дома вызвал милицию. Ухо восстановить не удалось — по дороге в больницу молодые люди потеряли откушенную часть.

Экспертиза признала тяжкими нанесенные парню телесные повреждения по признаку неизгладимого обезображивания лица. Также на лице молодого человека обнаружили ссадины и кровоподтеки, раны от укусов на пальце руки, сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

Подозреваемый не смог объяснить причину своего поведения, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (причинение тяжкого телесного повреждения) УК РБ.