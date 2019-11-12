Кандидат от ОГП потребовала возбудить уголовное дело на членов избиркома за снятие с выборов

Активистка Ольга Белевцова выдвигалась от Объединенной гражданской партии по Заславскому избирательному округу № 77.

Она не согласна с отменой решения о регистрации кандидатом в депутаты, поскольку оно «принято на основании анонимных заявлений, заявлений, содержащих сведения, не соответствующие действительности, при отсутствии события нарушения избирательного законодательства, а также в результате неправомерных действий окружной избирательной комиссии», указано в жалобе, отправленной в Минскую областную избирательную комиссию по выборам депутатов.

Ольга Белевцова — справа. Источник: Facebook.com / Беляўцова Вольга

«В окружную избирательную комиссию по Заславскому избирательному округу 9 ноября поступили однотипные заявления от Павловой Е.В., проживающей а аг. Лесной; Громыко О.Л., проживающей в аг. Лесной; Литвин М.А., проживающей в д. Боровляны; Романейко Г.И., проживающей в аг. Лесной, в которых сообщается о проведении "встреч" с избирателями кандидатом в депутаты Белевцовой и ее доверенными лицами. В заявлении Павловой говорится о встрече с избирателями 2 ноября в деревне Королев Стан в районе детского сада-базовой школы.

Действительно, 2 ноября кандидатом в депутаты Белевцовой и доверенным лицом Штыркиной проводилось собрание вне помещения с избирателями в Королев Стане в районе одноименного кафе. Уведомление о проведении собрания вне помещения было направлено в адрес Боровлянского исполкома 27 октября, о чем имеется информация о его получении и регистрации в системе. Во время собрания были озвучены и обсуждены проблемные вопросы, которые волновали жителей деревни.

По правилам местные исполкомы по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями определяют места для проведения массовых мероприятий, в том числе и собраний вне помещений. Кандидат в депутаты, доверенное лицо, намеренные провести массовое мероприятие, обязаны направить уведомление в местный исполнительный орган, на территории которого планируется его проведение не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты проведения мероприятия.

Поскольку территория в районе кафе "Королев Стан" пригодна для проведения собрания, не запрещена для проведения массового мероприятия, находится на территории Боровлянского сельисполкома, уведомление, направленное 27 октября в сельисполком является надлежащим. Таким образом, с учетом соблюдения всех формальностей для проведения массового мероприятия в Королев Стане, отсутствия претензий и требований со стороны местного исполкома, собрание кандидата в депутаты Белевцовой с избирателями в Королев Стане было проведено в соответствии с действующим избирательным законодательством.

Между тем, по мнению комиссии, Белевцовой были допущены незначительные нарушения при проведении собрания вне помещения в дер. Королев Стан, поскольку Белевцова, доверенное лицо и местный житель шли… в сторону автомобильной стоянки, что подтвердили фото, сделанным со спины.

Жалоба на встречу Белевцовой в агрогородке Лесной

Что касается заявления Громыко, Литвин и Романейко о "проведении встречи с населением" в аг. Лесной 7 ноября в районе кафе "Три Пескаря", то санкционированное собрание проходило в сельском ДК. Заявление о проведении собрания было подано в окружную избирательную комиссию 17 октября. Информация о собрании размещена окружной избирательной комиссией на сайте Минского райисполкома в разделе "Выборы 2019".

Во время собрания ко мне за помощью обратились граждане, которые попросили помочь составить обращение по поводу проблемного участка дороги в аг. Лесной. После окончания собрания они показали мне место для пешеходного перехода, которое я сфотографировала для иллюстрации соответствующего обращения в компетентные органы. По мнению комиссии Белевцова не вправе после проведения собрания перемещаться в пространстве в сопровождении кого-либо, не вправе фотографировать участки улиц для иллюстрации соответствующего обращения, не вправе беседовать с гражданами и делать им предложения или давать советы. Фотографирование и уточнение деталей обращения по поводу устройства пешеходной дорожки в аг. Лесной — это несанкционированное массовое мероприятие.

Уже во время заседания комиссии ее председатель Вашкевич огласил заявления от неустановленного лица о претензиях к печатным агитационным материалам Белевцовой. Заявление при его рассмотрении оказалось копией, направленной факсом, не содержащим подписи и адреса — места жительства заявителя. В ходе заседания секретарь комиссии заявила, что образцов агитационных материалов со всеми требуемыми реквизитами, которые были предъявлены Белевцовой комисси, она не получала, что опровергается пояснениями доверенного лица Гусакова Владимира и видео момента передачи агитационных материалов члену комиссии. Председатель комиссии Вашкевич заявил, что помимо требований, предъявляемых к агитационной продукции, Белевцова отвечает за включение/не включение организации, которая изготавливала печатную продукцию, в государственный реестр изготовителей и распространителей печатных изданий.

Таким образом, на кандидата в депутаты Белевцову возложена обязанность, не предусмотренная действующим избирательным кодексом, — проведение проверки правомерности деятельности организации, изготавливающей листовки и плакаты, что противоречит части 12 статьи 45 Избирательного кодекса», — указано в жалобе.

Белевцова потребовала возбудить уголовное дело в отношении членов окружной избирательной комиссии по Заславскому избирательному округу №77.