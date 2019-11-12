Лукашенко: Беларусь и Австрия прорабатывают проекты на сумму более миллиарда долларов

В Беларуси прорабатываются новые проекты с участием австрийского бизнеса на сумму более миллиарда долларов. Об этом сообщил Александр Лукашенко 12 ноября в Вене на переговорах с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Белорусский лидер отметил, что австрийский бизнес занимает в Беларуси достаточно прочные позиции. В частности, около 500 компаний из Австрии сотрудничают с белорусскими предприятиями, из них около 100 в той или иной форме представлены непосредственно в Беларуси.

По словам президента Беларуси, Австрия давно в числе лидеров по объему инвестирования в белорусскую экономику — капиталовложения ежегодно исчисляются сотнями миллионов долларов. Он заметил, что в 2018 году сумма инвестиций составила 300 млн долларов.

Александр Лукашенко заявил, что еще во времена СССР австрийский бизнес присутствовал в Беларуси. «Яркий пример - участие Австрии в создании Белорусского металлургического завода в Жлобине, который и сегодня остается одним из флагманов нашей промышленности», — отметил он.

Александр Лукашенко отметил также, что Австрия поддерживает усилия белорусской стороны по развитию отношений с ЕС, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером.

«А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского председательства в 2018 году, ЕС становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером. Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском госсекторе достиг 700 млн евро», - подчеркнул белорусский лидер.