Антициклон принес в Беларусь не по сезону теплую погоду

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В среду влияние на погоду в нашей стране будет оказывать периферия антициклона с центром над Средней Волгой, сообщили синоптики.

Ожидается облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный порывистый (в отдельных регионах — сильный порывистый). Максимально воздух в середине дня прогреется до +8..+14°C (в юго-западных районах — до +16°C).

В столице без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +8..+10°C;
  • днем +11..+13°C;
  • вечером +9..+11°C.
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Тэги: погода

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