Антициклон принес в Беларусь не по сезону теплую погоду

В среду влияние на погоду в нашей стране будет оказывать периферия антициклона с центром над Средней Волгой, сообщили синоптики.

Ожидается облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный порывистый (в отдельных регионах — сильный порывистый). Максимально воздух в середине дня прогреется до +8..+14°C (в юго-западных районах — до +16°C).

В столице без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: