Антициклон принес в Беларусь не по сезону теплую погоду
В среду влияние на погоду в нашей стране будет оказывать периферия антициклона с центром над Средней Волгой, сообщили синоптики.
Ожидается облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный порывистый (в отдельных регионах — сильный порывистый). Максимально воздух в середине дня прогреется до +8..+14°C (в юго-западных районах — до +16°C).
В столице без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +8..+10°C;
- днем +11..+13°C;
- вечером +9..+11°C.