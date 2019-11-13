Глава МИД Беларуси: у нас несколько иные, чем у ЕС, представления о правах человека

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Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung отметил, что в Беларуси, в  отличие от ЕС, несколько иные представления о правах человека.


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В интервью Штефану Брауну, которое опубликовано на сайте МИД Беларуси, Владимир Макей подчеркнул, что для Беларуси важно все, что сближает страну с ЕС. В частности, по его словам, облегчение визового режима и заключение соглашения о реадмиссии являются исключительно важными, так как интерес белорусов к Европе огромен.

Однако на вопрос о том, будет ли Беларусь открываться в области демократии и прав человека, министр иностранных дел ответил: «Мы никогда не говорили, что для нас права человека не важны или что мы не готовы работать над этим. Проблема заключается в том, что у нас несколько иные представления о правах человека».


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Глава МИД подчеркнул, что ЕС заботится, в первую очередь, об индивидуальных правах, а Беларусь — о социальных правах, таких, как право на труд, на жилье, на образование и социальное обеспечение. «У нас старый советский образ мышления и представления о том, что является самым важным», — добавил он.

Комментируя вопрос об отмене смертной казни в Беларуси, Владимир Макей отметил, что Беларусь не отказывается от идеи ее отмены в будущем. По его словам, сегодня в Беларуси она применяется только в отношении жестоких убийств, связанных с тягчайшими преступлениями.

Однако министр обратил внимание, что в 1996 году более 82%  белорусских граждан на референдуме поддержали сохранение смертной казни. «Теперь мы работаем над тем, чтобы изменить это мнение», — заключил он.


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Министр обратил внимание, что Минск очень обеспокоен происходящим в ЕС — ситуации вокруг Брекзита, конфликтами, в том числе из-за политики в отношении беженцев, — так как в данной ситуации Беларусь привлекает меньше внимания.

Он заметил: «Мы хотели бы более активно работать, в том числе в рамках инициативы «Восточное партнерство». Мы сделали предложения по темам энергетической диверсификации, инфраструктуры и цифровизации. Но по многим вопросам нет движения вперед, поскольку внимание ЕС находится где-то в другом месте».

Глава МИД также добавил, что Беларусь страдает от торговых войн между США и Китаем, между США и ЕС. «Мы хотели бы находиться в ситуации, когда все играют по ясным правилам. Мы экспортируем до 60% своих товаров и желаем жить в торговом мире», — заключил он.

На вопрос, что бы министр мог пожелать, если бы была такая возможность, Макей ответил: «Чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы. Пожалуй, и все».

Сюжет: Беларусь-ЕС
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Тэги: смертная казнь в Беларуси внешняя политика Беларусь-ЕС Персона: Владимир Макей

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