Фотофакт. Столпотворение на открытии магазина «Санта» в Уручье

13 ноября в Уручье на улице Руссиянова, 36 открыли магазин «Санта» на месте бывшего универсама «Уручье». На открытии собралось около двух тысяч человек.

Ажиотаж был вызван в том числе обещанием бесплатно угощать покупателей мороженым, а также проанонсированными низкими ценами на рыбу.

«На открытии был рекордный ажиотаж, который превысил все наши ожидания. Чтобы покупателям было комфортно, мы впускали людей в несколько этапов. Особый интерес вызвали рыба и мясо, а также фирменная кулинария», — рассказали представители сети «Санта».

Последнее время здесь работал супермаркет «Рублевский». Но недавно магазины этой сети выкупила другая сеть — брестская «Санта». В «Уручье» сделали ремонт, изменили интерьер, перед входом появилось панно с историей района Уручье.

«Для многих жителей Уручья это место связано с воспоминаниями, и мы постарались сохранить историю, но привнесли европейские стандарты ритейла. В оформлении использовали огромное панно с историей местечка Уручье, которое известно еще с 18-го века. Надеемся, что многие, кто здесь живет, узнают для себя что-то новое», — пояснили в сети «Санта».

В новом магазине есть отдел кулинарии (в том числе готовят сули и мясо на гриле), собственная пекарня, на месте можно заказать итальянскую пиццу.

На днях в Минске открылся еще один магазин «Санта» — также на месте «Рублевского» в универсаме «Брест» в микрорайоне Юго-Запад.