Оппозиционера Андрея Шарендо сняли с поезда в Барановичах

Активист является супругом и доверенным лицом кандидата в депутаты Полины Шарендо-Панасюк.

По информации «Европейской Беларуси», основанием для высадки была названа проверка документов. Мужчина находится в опорном пункте на станции «Барановичи-Полесские».

Андрея Шарендо задерживали во время недавней акции блогера Nexta, которая прошла в Минске 8 ноября. Тогда он пытался установить технику для показа фильма «Лукашенко. Уголовные материалы». Силовики в штатском разломали ее, а активиста задержали, но вскоре отпустили.