Оппозиционера Андрея Шарендо сняли с поезда в Барановичах

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Активист является супругом и доверенным лицом кандидата в депутаты Полины Шарендо-Панасюк.


Активистку Шарендо-Панасюк сняли с выборов после резкого выступления в телеэфире

По информации «Европейской Беларуси», основанием для высадки была названа проверка документов. Мужчина находится в опорном пункте на станции «Барановичи-Полесские».

Андрея Шарендо задерживали во время недавней акции блогера Nexta, которая прошла в Минске 8 ноября. Тогда он пытался установить технику для показа фильма «Лукашенко. Уголовные материалы». Силовики в штатском разломали ее, а активиста задержали, но вскоре отпустили.
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Тэги: белорусская оппозиция Nexta Персона: Полина Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо Город: Барановичи

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