За игнор досрочного голосования студентам угрожают БелАЭС и туркменами
Гродненских студентов на досрочное голосование загоняли угрозами распределить в Островец или перевести в группы к туркменам.
По информации правозащитного сайта
«На вопросы наблюдателей студенты сообщили, что им приказал проголосовать досрочно их куратор группы. Поэтому они вышли из комнат общжития и направились на участок. Куратор сказал им, что если кто-то не проголосует досрочно, то у того будут сняты баллы, или что еще страшнее, после учебы того отправят в Островец, или таких студентов переведут в группы, где учатся туркмены», — сказал наблюдатель.