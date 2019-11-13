За игнор досрочного голосования студентам угрожают БелАЭС и туркменами

Гродненских студентов на досрочное голосование загоняли угрозами распределить в Островец или перевести в группы к туркменам.

Голосование в медколледже в Гродно. Источник: spring96.org

По информации правозащитного сайта «Весна» , об этом рассказал наблюдатель с участка № 12 Гродненского-Центрального избирательного округа, который находится в общежитии Гродненского государственного медицинского колледжа.

«На вопросы наблюдателей студенты сообщили, что им приказал проголосовать досрочно их куратор группы. Поэтому они вышли из комнат общжития и направились на участок. Куратор сказал им, что если кто-то не проголосует досрочно, то у того будут сняты баллы, или что еще страшнее, после учебы того отправят в Островец, или таких студентов переведут в группы, где учатся туркмены», — сказал наблюдатель.