За игнор досрочного голосования студентам угрожают БелАЭС и туркменами

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Гродненских студентов на досрочное голосование загоняли угрозами распределить в Островец или перевести в группы к туркменам.

Голосование в медколледже в Гродно. Источник: spring96.org

По информации правозащитного сайта «Весна», об этом рассказал наблюдатель с участка № 12 Гродненского-Центрального избирательного округа, который находится в общежитии Гродненского государственного медицинского колледжа.


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«На вопросы наблюдателей студенты сообщили, что им приказал проголосовать досрочно их куратор группы. Поэтому они вышли из комнат общжития и направились на участок. Куратор сказал им, что если кто-то не проголосует досрочно, то у того будут сняты баллы, или что еще страшнее, после учебы того отправят в Островец, или таких студентов переведут в группы, где учатся туркмены», — сказал наблюдатель.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: ПЦ Вясна досрочное голосование общежитие выборы в парламент-2019 Город: Гродно

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