Минское «Динамо» победило во втором матче за сутки одного из лидеров КХЛ

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Матч «Динамо» — «Витязь» состоялся на «Минск-Арене» и закончился в основное время со счетом 4:3.

Первыми отличились динамовцы: на 10-й минуте шайбу забросил Демков. К 13-й минуте минчане уже уступали: у соперника отличились Гребенщиков и Лаюнен. На 20-й Спунер счет сравнял, на 29-й Семин снова вывел российский клуб вперед. Далее забивали лишь динамовцы: на 31-й отличился Крыскин, на 34-й — Спунер.

Канадец Райан Спунер играет за минчан с октября 2019-го.

Днем ранее динамовцы победили по буллитам нижегородское «Торпедо», прервав 11-матчевую серию без побед.

«Витязь» занимает 3-е место в турнире, «Торпедо» — 13-е, «Динамо» — 22-е.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ ХК Витязь КХЛ белорусский хоккей Персона: Райан Спунер Город: Минск

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