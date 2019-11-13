Педагог брестского детсада опровергла попытку вброса стопки бюллетеней

Анастасия Куличкова заверила, что в ее руках был втрое сложенный бюллетень.

Наблюдатель Юрий Ващенчук сообщил, что поймал ее на попытке вброса стопки бюллетеней на участке № 37 Брестского-Восточного округа №3 и опубликовал соответствующее видео. Оказалось, что девушка работает педагогом-воспитателем детсада, который находится в 50 метрах от избирательного участка, а председатель комиссии — Татьяна Мосина — директор этого садика.

Издание brestcity.com связалось с Анастасией через социальные сети.

«Я пришла проголосовать досрочно. Это мое право. И совсем не ожидала,что кто-то будет разговаривать со мной таким тоном. У меня был в руках втрое сложенный бюллетень. Это не запрещено. И я не должна ничего объяснять. Я до сих пор не могу придти в себя. Я действительно испугалась, потому и ушла. Неприятно очень, что меня обвиняют в том, чего я не делала», — прокомментировала героиня видео.