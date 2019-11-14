Где ГАИ расставила ловушки на автомобилистов

Ежедневно десятки водителей, игнорирующие дорожные знаки, попадаются в «ловушки» Госавтоинспекции.

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Превышение скорости, как отмечают в ГАИ, несет прямую опасность всем участникам дорожного движения.

Эта тема стала наиболее актуальной после публикации в сети ролика, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

В частности, мобильные датчики контроля скоростных режимов в Гродненской области будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Южная);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе);

Гродно (улица Тавлая);

трасса М-6 Минск — Гродно — граница Польши (в Гродненском районе);

Гродно (проспект Клецкова).

Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: