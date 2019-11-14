Где ГАИ расставила ловушки на автомобилистов
Ежедневно десятки водителей, игнорирующие дорожные знаки, попадаются в «ловушки» Госавтоинспекции.
Превышение скорости, как отмечают в ГАИ, несет прямую опасность всем участникам дорожного движения.
Эта тема стала наиболее актуальной после публикации в сети ролика, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».
В частности, мобильные датчики контроля скоростных режимов в Гродненской области будут находиться в следующих местах:
- Гродно (улица Южная);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе);
- Гродно (улица Тавлая);
- трасса М-6 Минск — Гродно — граница Польши (в Гродненском районе);
- Гродно (проспект Клецкова).
Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.
Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.