Почему снизилась годовая инфляция

Национальный банк объяснил, почему в Беларуси в октябре замедлилась годовая инфляция.

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В октябре годовой прирост потребительских цен сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 5,3%.

Относительно сентября потребительские цены в октябре 2019 года выросли на 0,5%. За январь-октябрь инфляция составила 3,9%.

Как отмечает Нацбанк, базовая инфляция продолжила замедление в годовом выражении и составила 4% в октябре (4,3% в сентябре 2019 года).

«Этому способствовала стабилизация ценовой ситуации на рынке мясной продукции, а также других продовольственных товаров, в производстве которых используются продукты зернопереработки», — поясняют аналитики регулятора.

Годовые темпы роста регулируемых цен и тарифов в октябре 2019 года снизились на 0,2 процентного пункта до 7,6%. Как отмечают в Нацбанке, это главным образом связано с менее интенсивной динамикой цен на топливо в текущем году.

Так, годовой прирост цен на бензин и дизельное топливо снизился с 15 до 12,8% в октябре 2019 года. Вместе с тем с началом отопительного сезона наблюдался рост стоимости услуг ЖКХ.

По данным Нацбанка, рост цен на плодоовощную продукцию в октябре 2019 года ускорился на 7,2 процентного пункта до 16,2% в годовом выражении, что обусловлено динамикой увеличения стоимости большинства видов фруктов (бананы, яблоки и цитрусовые) и отдельных видов овощей (помидоры, чеснок, репчатый лук).

Согласно официальному прогнозу Национального банка, в 2019 году инфляция не должна превысить 5%.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на встрече с журналистами в августе заявил, что во второй половине этого года регулятор ожидает замедления инфляционных процессов.

«Постепенно уходят проинфляционные факторы второй половины прошлого и начала текущего годов. Это ускоренный рост заработных плат, конъюнктурный шок на рынке продовольствия, повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке», — сказал он.

Как следствие, продолжил Каллаур, происходит замедление интенсивности инфляционных процессов: «Так, во втором квартале 2019 года квартальный темп прироста цен с исключением сезонности оценивается меньше 5%. В предыдущие три квартала он был выше целевого ориентира в 5%. Тенденция уменьшения проинфляционного влияния внешних факторов на внутренние цены сохранится и в среднесрочном периоде».

Глава Нацбанка предположил, что с учетом этого инфляция по итогам года будет «вблизи 5%».

В 2018 году потребительские цены увеличились на 5,6%.