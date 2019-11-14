Япония оказала гуманитарную помощь центру соцобслуживания Витебского района

Посол Японии Хироки Токунаги передал центру социального обслуживания населения Витебского района спецавтомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Как сообщила пресс-служба посольства, церемония передачи состоялась 14 ноября в Витебске. Правительство Японии в рамках первого социального проекта программы «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека» выделило на приобретение автомобиля грант в размере 26 тыс. долларов.

Посольство Японии в Беларуси реализует программу правительства своей страны «Корни травы» с 2004 года. В ее рамках выделяются гранты для помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее средства выделялись только учреждениям здравоохранения. С начала действия программы общая сумма предоставленных грантов составила более 4 млн долларов.