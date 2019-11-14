Мужчина обновил гардероб за игрушечные доллары

Житель столицы предложил знакомому, с которым они распивали спиртное, приобрести вещи из своего гардероба. Тот согласился и расплатился за выбранные обновки сувенирными долларами.

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Хозяин квартиры предложил знакомому выбрать одежду из своего гардероба в ответ на высказанное намерение собеседника приобрести новую одежду. Несколько предметов из предложенного гардероба знакомый оценил в 300 сувенирных долларов, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Потерпевший обратился в милицию. Правоохранители обнаружили одежду, полученную незаконным путем, в квартире у сожительницы 39-летнего подозреваемого, нигде не работающего.