Фотофакт. В ТРЦ Galleria Minsk появился Food Hall

В ТРЦ Galleria Minsk 16 ноября официально откроется Food Hall, который разместился на шестом этаже в противоположной стороне от классического фуд-корта.

В Food Hall представлены кухни разных стран. Так, в Bun B подают бургеры из фермерской говядины от американского шеф-повара. Бистро «Ливан Хаус» предлагает восточные блюда из халяльных продуктов, в том числе плов и шашлык. «Чито» предлагает грузинскую кухню. В Poke Bowl прививают моду на гавайское поке — популярное блюдо из риса и рыбы.

Организаторы отмечают, что при подборе операторов фуд-холла ставка была сделана на несетевые заведения, которые используют натуральные продукты.