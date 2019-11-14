В Беларуси появится мобильное приложение для помощи при пересечении границы

Совет министров Беларуси одобрил проект разработки мобильного приложения для содействия в пересечении государственной границы. Разработку координирует Государственный таможенный комитет.

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Проект по международной технической помощи утвержден постановлением Совета Министров Беларуси от 13 ноября 2019 г. № 760, сообщает pravo.by.

Помимо этого, Совмин одобрил еще один проект — по укреплению потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством, координатором которого выступает Госкомимущество.