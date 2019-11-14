Беларусь будет развивать помповую инсулинотерапию

Министерство здравоохранения планирует закупить 250 инсулиновых помп для детей в 2020 году, сообщила главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева.

Эндокринолог сообщила, что в 2019 году Минздрав закупил 50 инсулиновых помп, которые распределят по учреждениям республики и будут предоставлять детям бесплатно.

Анжелика Солнцева отметила, что даже самые современные технологии не будут давать результат в 100% без обучения. Она рассказала, что сегодня в Беларуси работает 14 школ сахарного диабета по обучению детей и их родителей. В 2018 году, по ее словам, обучение в них прошли чуть более 2,6 тыс. человек, то есть практически каждый ребенок с диабетом.

Главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталия Карлович сообщила, что с начала 2019 года в Минске на базе центра работает обучающий кабинет помповой инсулинотерапии. «Помпа — это очень умное устройство, но чтобы ей пользоваться, нужно иметь целую систему подготовки пациентов. Мы полностью предусмотрели, как пациента обучить, как его наблюдать, потому что это полностью отличается от обычного визита к эндокринологу», — подчеркнула она.

Карлович отметила, что планы развивать помповую инсулинотерапию у государства есть, и в перспективе такие кабинеты могут быть открыты во всех регионах страны.

По информации Минздрава, в 2018 году число пациентов на помповой инсулинотерапии в Беларуси увеличилось на 43,5% и составляет 165 человек, 60 из них — дети.