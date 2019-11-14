Беларусь будет развивать помповую инсулинотерапию

/ Общество
Просмотров: 98

Министерство здравоохранения планирует закупить 250 инсулиновых помп для детей в 2020 году, сообщила главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева. 

Эндокринолог сообщила, что в 2019 году Минздрав закупил 50 инсулиновых помп, которые распределят по учреждениям республики и будут предоставлять детям бесплатно. 

Анжелика Солнцева отметила, что даже самые современные технологии не будут давать результат в 100% без обучения. Она рассказала, что сегодня в Беларуси работает 14 школ сахарного диабета по обучению детей и их родителей. В 2018 году, по ее словам, обучение в них прошли чуть более 2,6 тыс. человек, то есть практически каждый ребенок с диабетом. 

Главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталия Карлович сообщила, что с начала 2019 года в Минске на базе центра работает обучающий кабинет помповой инсулинотерапии. «Помпа — это очень умное устройство, но чтобы ей пользоваться, нужно иметь целую систему подготовки пациентов. Мы полностью предусмотрели, как пациента обучить, как его наблюдать, потому что это полностью отличается от обычного визита к эндокринологу», — подчеркнула она.

Карлович отметила, что планы развивать помповую инсулинотерапию у государства есть, и в перспективе такие кабинеты могут быть открыты во всех регионах страны.

По информации Минздрава, в 2018 году число пациентов на помповой инсулинотерапии в Беларуси увеличилось на 43,5% и составляет 165 человек, 60 из них — дети.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: помповая инсулинотерапия сахарный диабет Персона: Анжелика Солнцева Наталия Карлович

Другие материалы на эту тему:

Кому выгодно переводить белорусских детей на китайский инсулин

Кому выгодно переводить белорусских детей на китайский инсулин

Как оценить риск диабета? Измерьте талию

Как оценить риск диабета? Измерьте талию

В феврале в Гомеле начнет работу центр «Диабетический глаз»

В феврале в Гомеле начнет работу центр «Диабетический глаз»

В Беларуси сахарным диабетом болеют более 150 тысяч человек

В Беларуси сахарным диабетом болеют более 150 тысяч человек