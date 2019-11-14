В Беларуси всех детей с диабетом переведут на современный аналоговый инсулин

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Министерство здравоохранения планирует до конца 2020 года перевести всех детей с сахарным диабетом (СД) 1-го типа на современные аналоги инсулина, сообщила главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева. 

Фото Pixabay.com

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По ее словам, сейчас на аналоговом инсулине находится чуть более 50% детей, в Минске — 70%. «Задача к концу 2020 года перевести на них 100% детей», — отметила эндокринолог.

Она заметила также, что благодаря свойству аналогового инсулина более точно имитировать физиологическую секрецию инсулина здорового человека ребенок «может достичь лучшей компенсации углеводного обмена и держать нормальный уровень гликемии в течение суток», сообщает БелаПАН.

В Беларуси диабетом 1-го типа болеют 2282 ребенка, сообщила представитель Минздрава. 90% диабета этого типа у детей носит аутоиммунный характер. Последние три года показатель первичной заболеваемости СД остается стабильно высоким и сравним с показателями скандинавских стран, где отмечается наибольшее количество детей с сахарным диабетом 1-го типа.

По словам представителя Минздрава, основными факторами риска у детей являются генетическая предрасположенность и внешние причины. Внешние провоцирующие заболевание факторы — кесарево сечение, раннее искусственное вскармливание, раннее введение прикорма в виде каш с содержанием глютена, недостаток витамина D, изменение микрофлоры кишечника у ребенка.

Кроме того, отметила главный детский эндокринолог, избыточный вес и ожирение у детей также является мощным ускоряющим фактором развития сахарного диабета 1-го типа. «Ряд исследователей установили, что дети с диабетом 1-го типа в возрасте старше пяти лет имеют значительно большие индексы показателей массы тела, чем у сверстников без этого заболевания», — подчеркнула Солнцева.
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Тэги: сахарный диабет инсулин Персона: Анжелика Солнцева

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