Мужчина избил водителя за сделанное замечание

45-летний водитель автомобиля сделал замечание нетрезвому пешеходу, идущему по центру проезжей части. В ответ пешеход набросился на него с кулаками.

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Вечером 10 ноября водитель легкового автомобиля увидел мужчину, который шел по центру проезжей части. Он сделал ему замечание о том, что тот нарушает правила дорожного движения. Мужчина в ответ стал наносить водителю многочисленные удары руками в область головы и туловища. Однако потерпевший смог оказать сопротивление и до приезда сотрудников милиции удерживал подозреваемого, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

На момент задержания у подозреваемого зафиксировали 1,2 промилле алкоголя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за истязание. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК РБ (хулиганство). Расследование продолжается.