Депутат Канопацкая собирает подписи для рассмотрения в парламенте пакета поправок в Избирательный кодекс

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая открыла сбор подписей под обращением, чтобы пакет поправок в Избирательный кодекс был рассмотрен нынешним созывом парламента.

Анна Канопацкая заявила в соцсетях о большой вероятности того, что проект изменений в Избирательный кодекс, который 14 ноября внесен на рассмотрение Палатой представителей, будет исключен из повестки дня.

«У нас осталось два заседания. Чтобы законопроект был внесен на первое чтение, надо пройти ряд процедур. Ни соответствующая комиссия, ни ответственный депутат этого не делают. Этим занимаюсь я, но этого недостаточно. Я не вижу, что у комиссии и у палаты вообще есть желание работать над этим законопроектом», — заявила БелаПАН Канопацкая.

Она отмечает, что еще есть время до декабря, когда будет принято решение ЦИКа о назначении первого дня сессии нового созыва. «Бюджет — это очень важно, но не менее важен Избирательный кодекс, поскольку принятие бюджета зависит от прозрачности парламента», — сказала депутат.

Как сообщали Naviny.by, Канопацкая подала в парламент законопроект «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс» 12 июня. Основные изменения направлены на расширение прав наблюдателей.

В частности, по словам депутата, разрешают знакомиться с избирательными списками, фиксировать ход проведения выборов, включая процесс подсчета голосов, любыми техническими средствами, в том числе производить аудиозапись, фото- и видеосъемку в порядке, предусмотренном законодательством.

Законопроект также предполагает поправки, касающиеся досрочного голосования.

Ряд представителей политических партий высказывается за изменение нынешней избирательной системы на мажоритарно-пропорциональную (или целиком пропорциональную). Она предполагает голосование за депутатов по партийным спискам. Такие предложения, в частности, прозвучали в ходе дебатов кандидатов, которые провел сайт Naviny.by: