Установлены новые рекорды тепла: в Горках побит максимум почти столетней давности

Второй день подряд в Беларуси фиксируются рекорды тепла. 14 ноября обновились максимумы на метеостанциях Витебской, Могилевской и Гродненской областей.

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Проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных карт температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by говорит о том, что в Гродно воздух прогрелся до 12,1 градуса выше нуля (было 10,7 в 2010 году), в Могилеве — до 12,3 (10,9 в том же году).

Самый старый павший рекорд дня датируется 1923 годом и был отмечен в Горках — 11,4 градуса (сейчас — 11,5).

Теплее всего было в Бресте — 13,4, однако до рекорда не хватило больше 3 градусов (16,6 в 2010 году). Максимум дня для всей территории страны — 17,4 (14 ноября 2010 года в Житковичах).

Накануне, 13 ноября, в Беларуси был установлен новый рекорд дня за весь период метеонаблюдений (16,5 градуса в Пинске против 15,5 в 1996 году в Бресте), в Минске перекрыт температурный максимум полувековой давности (13,2 против 11,1). Обновились максимумы на всех метеостанциях Минской области, на большинстве — Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской, почти на половине станций Гомельской области.

14 ноября стало шестым днем этого месяца с рекордами тепла. 10 ноября перекрыты максимумы дня на десяти северных метеостанциях страны: в Витебской, Минской и Гродненской областях. 4 и 9 ноября фиксировался температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. 5 ноября отмечены новые максимумы дня на десяти метеостанциях Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей.

В октябре рекорды тепла обновлялись 13 дней (с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число), рекорды холода — в ночь на 31 октября. По информации Белгидромета, такой теплый октябрь отмечен второй раз за последние 75 лет.