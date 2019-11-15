«БМВ» превратился в груду металлолома: на МКАД произошло смертельное ДТП

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Как минимум один человек погиб в результате аварии на Минской кольцевой дороге. Трагедия произошла накануне поздно вечером.

По сообщению милиции, что 26-летний водитель не справился с управлением «БМВ» и в районе съезда с улицы Ташкентской въехал в разделительное ограждение, после чего вылетел на встречку и опрокинулся.


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Водитель и трое пассажиров были госпитализированы.

Позже стало известно, что, несмотря на усилия врачей, жизнь 23-летнего пассажира не удалось спасти — травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Водитель находится в реанимации, состояние других пассажиров (16 и 23 года) медикми оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что на улице Притыцкого произошло крупное ДТП.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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