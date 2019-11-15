Фотофакт. От МКАД до Новой Боровой открыли новую дорогу

Между МКАД и Новой Боровой открыли прямую дорогу. Дорога стала альтернативой съезду с улицы Городецкой. Вдоль пути обустроен тротуар.

Новая дорога в Новую Боровую и деревню Копище должна разгрузить трафик и обеспечить больший комфорт жителям микрорайона.

Дорогу должны были открыть не раньше 2020 года, но застройщик — компания «А-100 Девелопмент» — справился быстрее.

«Строительством дороги занимались самостоятельно, и для нас это элемент заботы о жителях и гостях микрорайона. Мы прекрасно понимаем, что развитая инфраструктура, в том числе дороги, школы, торговый центр, детские и спортивные площадки, не менее важны для людей, чем качественное жилье. Новый выезд на МКАД существенно улучшит движение в часы пик и позволит сэкономить время автомобилистам», — убеждены в «А-100 Девелопмент».