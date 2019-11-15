В Беларуси будут проводить работу по профилактике суицидов

В Беларуси разработают комплексный план мер по профилактике суицидов, сообщил руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев.

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Он отметил, что каждые 40 секунд в мире совершается одно самоубийство. При этом, по его словам, суициды характерны для всех возрастных категорий, однако среди подростков и молодежи в возрасте от 15 до 29 лет это вторая ведущая причина смертности, сообщает БелаПАН.

Представитель ВОЗ заметил, что решение проблемы требует координации усилий многих министерств и ведомств.

Из обсужденных в ходе круглого стола вопросов Батыр Бердыклычев выделил медицинскую помощь, обучение специалистов и их доступность, особенно в первичном звене, а также необходимость ограничить доступность средств самоубийства (химикатов, пестицидов, огнестрельного оружия).

«Не менее важный вопрос — стигматизация в отношении вопросов психического здоровья в целом, а также в отношении потребления психоактивных веществ, — подчеркнул Батыр Бердыклычев. — Мы говорили о том, что в стране есть психологи, центры, куда могут обратиться подростки, но стигматизация вызывает также вопрос доверия».

Он сообщил, что комплексный план по профилактике суицидов будет разработан министерствами и ведомствами в ближайшее время под руководством Министерства здравоохранения.

ВОЗ, по словам руководителя, со своей стороны займется вопросами обучения врачей общей практики предоставлению психологической помощи, вопросами повышения общей грамотности населения, а также лиц, принимающих решения по проблеме суицидов.

«Мы также надеемся на сотрудничество со СМИ. Мы понимаем, что эта тема очень чувствительная, и высоко ценим подход, который используется средствами массовой информации в Беларуси — деликатно и с пониманием освещаете эти вопросы. Возможно, есть необходимость в каких-то обучающих семинарах, которые мы могли бы для вас организовать», — предложил Батыр Бердыклычев.

По словам представителя ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафы Сарвара, в 2017 году ЮНИСЕФ совместно с министерствами образования и здравоохранения Беларуси провели исследование об уязвимости детей от 10 до 17 лет по семи категориям. Он отметил, что 138 000 детей подпали под эти категории, в том числе психологическую.

«Это 19% всех детей в стране, то есть почти каждый пятый подросток уязвим по разным причинам. Это и инвалидность, и статус социального сироты, жизнь в неполной семье и т.д. Поэтому все дети нужны нам здоровыми не только физически, но и психически, чтобы не было серьезной демографической катастрофы, от которой уже страдает вся Европа. Тем более что у нас их мало, мы теряем наших детей», — заметил представитель ЮНИСЕФ.