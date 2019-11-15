Смертельное ДТП в Борисовском районе: разыскивают очевидцев

7 ноября около 00.10 автомобиль Nissan Almera, двигавшийся по автодороге Брест — Минск — граница РФ в направлении Минска, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто Mercedes Benz.

ДТП произошло на 431-ом километре М1 вблизи деревни Дубовый Лог Борисовского района. Автомобилем Nissan Almera управлял 29-летний минчанин.

В результате ДТП 36-летняя пассажирка Nissan Almera скончалась в больнице от полученных травм. Ее семилетний сын, как и водитель авто, госпитализированы. Двое пассажиров Mercedes Benz после оказания медицинской помощи отпущены домой, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом ДТП, следователи просят обратиться в Борисовский РОСК по адресу: Борисов, ул. Рабочий Химик, 13 или по телефонам: (029) 770-07-68, (0177) 70-89-65.

Фото СК РБ