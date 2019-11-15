МВД: нет необходимости в изменении антинаркотического законодательства

МВД не видит необходимости в изменении законодательства в антинаркотической сфере, заявил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Андрей Саладовников.

Так представитель ведомства ответил на вопрос об отношении к предложениям о частичной декриминализации и введении административной ответственности за небольшие объемы «легких» наркотиков, сообщает БелаПАН .

Начальник отметил, что существующее законодательство — совершенное, дает свои результаты и не нуждается в реконструкции.

«Если мы сделаем большой прорыв в качественной профилактической работе, в оказании медицинских услуг и настроим все общество, чтобы у нас не было желания употреблять наркотики, тогда что-то возможно. Если к нам приезжают, изучают наш опыт и перенимают его у себя, это говорит о том, что мы выбрали правильный и своевременный путь для решения этой проблемы», — подчеркнул Андрей Саладовников.

Он также отметил, что с проблемой нельзя справиться лишь силовыми методами и необходимо уделять внимание профилактической работе.

«Мы говорим, что наркозависимым нужна ресоциализация. Мы прекрасно понимаем, что люди после мест лишения свободы, прибывающие в наше общество, также нуждаются в работе и полноправном возвращении в общество», — заметил представитель МВД.

Андрей Саладовников также сообщил, что в Беларуси 88—88,5 тыс. лиц, подверженных латентной наркозависимости. Это те люди, которые употребляют наркотики внесистемно, эпизодически.