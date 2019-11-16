Прямо на границе арестованы четверо польских таможенников — за взятки пропускали контрабанду из Беларуси
На своих рабочих местах на польско-белорусской границе были задержаны четверо сотрудников польской таможни. Им инкриминируется участие в организованной преступной группе с целью незаконного обогащения.
К сообщает
Место совершения преступлений пока не разглашается, но точно известно, что действия происходили в одном из трех автомобильных пунктов пропуска Польши на границе с Беларусью, то есть в Кузнице (Брузги в Беларуси), в Бобровниках (Берестовица) либо в Половцах (Песчатка).
Всего по делу задержали шесть человек, им предъявлены обвинения по 26 фактам преступления. Не исключено, что это не последние эпизоды, так как уголовное дело только начато, а основаниями к нему послужили собиравшиеся на таможенников в течение нескольких месяцев оперативные материалы.